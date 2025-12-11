tassa di soggiorno tesoro da non sprecare

La tassa di soggiorno 2025 a Cattolica genererà circa 2 milioni e 250mila euro per il Comune. Gli operatori turistici chiedono che questa somma venga reinvestita nel settore, contribuendo allo sviluppo e alla valorizzazione del turismo locale.

La tassa di soggiorno 2025 porterà nelle casse comunali di Cattolica circa 2 milioni e 250mila euro ed ora gli operatori turistici battono cassa chiedendo all’amministrazione comunale che gran parte di questo tesoretto (in media oltre 2 milioni di euro all’anno) ricada con investimenti nel settore turistico. "La tassa di soggiorno nasce con uno scopo ben preciso – dice Giovanni Ruggeri, commercialista e segretario Confartigianato di Cattolica – e dunque molte risorse vanno reinvestite nella promozione turistica, negli eventi, nell’offerta turistica per attirare nuovi clienti. Non va utilizzata in altre voci di bilancio per andare a colmare il deficit pubblico o altri interventi che sono lontani dalla vocazione turistica della nostra città. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it