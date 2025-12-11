Taranto crolla un balcone | due feriti uno in condizioni gravi

A Taranto, un balcone in via Oberdan è improvvisamente crollato, provocando il ferimento di due persone. L'incidente ha suscitato preoccupazione e attenzione nella comunità locale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza ai feriti, uno dei quali si trova in condizioni gravi.

L'incidente in via Oberdan. Un balcone è improvvisamente crollato in via Oberdan, a Taranto, causando il ferimento di due persone. Una delle vittime è stata trasportata all'ospedale Santissima Annunziata in codice rosso, segnalando condizioni particolarmente gravi. I soccorsi e gli interventi sul posto. Sul luogo dell'incidente sono arrivati in pochi minuti il personale del 118, gli agenti della Polizia di Stato e i Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza l'area e avviato le verifiche strutturali per comprendere le cause del cedimento.

