Taranto accusa | arma per un agguato di mafia cinque arresti Guardia di finanza

Nella mattinata odierna, la Guardia di finanza di Taranto ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di cinque persone, sospettate di aver utilizzato un’arma per un agguato di stampo mafioso. L’operazione, condotta su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, si inserisce in un'indagine volta a contrastare la criminalità organizzata nella regione.

Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: Nella mattinata odierna, i Finanzieri del Comando Provinciale di Taranto hanno dato esecuzione ad un’Ordinanza del Tribunale di Lecce – Sezione dei Giudici per le Indagini Preliminari, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, applicativa della custodia cautelare in carcere, nei confronti di 5 persone gravemente indiziate dei reati di detenzione e porto in luogo pubblico di arma comune da sparo, aggravati dal “nesso teleologico”. Il provvedimento cautelare personale è stato emesso con riferimento ad attività investigative, condotte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria sotto l’egida della Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce, concernenti specifici fatti accaduti la sera del 29 agosto scorso, nel quartiere tarantino della “Salinella”. 🔗 Leggi su Noinotizie.it