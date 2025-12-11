Tarallo e Fontana | Napoli prestazione pessima col Benfica se non puoi ruotare i calciatori il calo ci può stare

Durante la trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma, Luciano Tarallo, ex preparatore dei portieri del Napoli, ha commentato la recente prestazione della squadra contro il Benfica, definendola inguardabile e pessima. L’intervento mette in luce le difficoltà del Napoli, sottolineando come la mancanza di rotazioni possa influire sui risultati.

Tarallo a Stile TV: “Napoli inguardabile, prestazione pessima col Benfica”. A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Luciano Tarallo, ex preparatore dei portieri del Napoli. Tarallo su Milinkovic-Savic. “ Milinkovic-Savic aveva iniziato bene, poi ha iniziato a tentennare. Lui ha dei numeri importanti, è molto tecnico, ma ieri ha tentennato e parecchio pure. Sul secondo gol fa un movimento anomalo prima che arrivasse il pallone al giocatore del Benfica. In occasione del primo gol invece, Milinkovic-Savic si trova a piedi paralleli, non ha alcuna intenzione di uscire, non ha ancora letto il cross quindi non si trova in una postura corretta. 🔗 Leggi su Parlami.eu