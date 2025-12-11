Tania morta a 47 anni dopo il volo dal balcone come conseguenza dei maltrattamenti da parte dell’ex

Tania Bellinetti, 47 anni, è deceduta dopo essere precipitata da un balcone a Bologna l'8 aprile. La Procura ha ricondotto la tragedia ai maltrattamenti subiti, evidenziando un legame tra le violenze e l'incidente fatale. L'indagine si concentra sulle circostanze che hanno portato alla tragica perdita di vita della donna.

Bologna, 11 dicembre 2025 – "Tania è morta come conseguenza dei maltrattamenti". Così la Procura scrive nel fine indagine sulla morte di Tania Bellinetti, la 47enne precipitata da un balcone al terzo piano di una casa in via Tolstoj a Bologna, l'8 aprile. "Si è trattato – scrive ancora il pm Marco Forte – di un evento conseguentemente e direttamente connesso alle abituali condotte di maltrattamento psicofisico subite dall'ex, Selmi Faiez, nei mesi precedenti. Omicidio preterintenzionale e maltrattamenti da cui deriva la morte. Così la Procura di Bologna ha chiuso le indagini sul tunisino, contestando l'omicidio preterintenzionale e i maltrattamenti da cui deriva la morte.

