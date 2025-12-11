Tania Bellinetti precipitata dal balcone a Bologna il pm | Sua morte conseguenza dei maltrattamenti dell’ex

La Procura di Bologna ha stabilito che la morte di Tania Bellinetti, precipitata dal balcone il 8 aprile, sia riconducibile ai maltrattamenti subiti dall’ex compagno, Selmi Faiez. L’indagine ha evidenziato un collegamento tra le violenze e il tragico epilogo della donna, confermando l’importanza di affrontare il tema della violenza di genere.

