Tania Bellinetti e la caduta dal terzo piano | Morte è conseguenza dei maltrattamenti dell' ex L' ultima telefonata con la mamma | Mi tormenta

Tania Bellinetti è deceduta dopo una caduta dal terzo piano, in seguito a una relazione segnata da maltrattamenti da parte dell'ex compagno. La vicenda emerge attraverso le testimonianze, tra cui l'ultima telefonata con la madre, che descrive il tormento subito. Le indagini collegano la tragica fine di Tania alle condotte abusive dell'ex, evidenziando un quadro di violenza e persecuzione.

"La morte di Tania Bellinetti è stata un evento conseguentemente e direttamente connesso alle abituali condotte di maltrattamento psicofisico subite dall'ex, Selmi Faiez". Secondo il pm Marco Forte della procura di Bologna, il decesso della 47enne, precipitata da un balcone al terzo piano di una. 🔗 Leggi su Today.it

Tania Bellinetti caduta dal balcone, il pm: «La morte è la conseguenza dei maltrattamenti del suo ex». L'uomo era già stato arrestato 3 volte - Tania Bellinetti, 47 anni, è precipitata dal balcone al terzo piano di una casa in via Tolstoj a Bologna ed è morta in seguito alle ferite riportate. Lo riporta ilmattino.it

