Tajani | rinnovamento FI? E' già in corso
Antonio Tajani conferma che il rinnovamento di Forza Italia è già in atto. In un'intervista, il leader del partito sottolinea l'importanza di un processo costante di aggiornamento e trasformazione, evidenziando come questa fase sia fondamentale per il futuro di FI.
17.19 "Io sono assolutamente a favore del rinnovamento costante di Forza Italia. E' quello che stiamo facendo". Così il segretario di FI, Tajani, commentando con i giornalisti le parole di Pier Silvio Berlusconi sul partito. "Siamo facendo emergere i giovani", sottolinea. E rivendica l'adesione a FI in questi anni di almeno 12-13 parlamentari,segno che "il partito si rinnova". Tajani parla quindi di "sollecitazioni" in "perfetta sintonia sulla necessità del rinnovamento e di guardare al futuro". FI è un "partito aperto". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Pier Silvio Berlusconi: "Facce nuove in Forza Italia? Non cambio idea. Serve programma rinnovato. Ma sono grato a Tajani: tenere in vita il partito non era facile". #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
“Gratitudine per Tajani. A Forza Italia serviranno volti nuovi, idee nuove e un programma rinnovato”: Pier Silvio Berlusconi sul futuro del partito Vai su X
Pier Silvio Berlusconi lascia tutti senza parole su Tajani: ecco le frasi che stanno incendiando FI - Pier Silvio Berlusconi chiede ‘facce nuove’ per il futuro di Forza Italia mantenendo i valori del padre: ... tag24.it scrive
Tajani: «Governo di unità nazionale? L'ipotesi non esiste. Non prevedo altre fughe da FI» - Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia, il centrodestra ha incontrato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Scrive ilgazzettino.it