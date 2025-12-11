Tajani | rinnovamento FI? E' già in corso

Antonio Tajani conferma che il rinnovamento di Forza Italia è già in atto. In un'intervista, il leader del partito sottolinea l'importanza di un processo costante di aggiornamento e trasformazione, evidenziando come questa fase sia fondamentale per il futuro di FI.

17.19 "Io sono assolutamente a favore del rinnovamento costante di Forza Italia. E' quello che stiamo facendo". Così il segretario di FI, Tajani, commentando con i giornalisti le parole di Pier Silvio Berlusconi sul partito. "Siamo facendo emergere i giovani", sottolinea. E rivendica l'adesione a FI in questi anni di almeno 12-13 parlamentari,segno che "il partito si rinnova". Tajani parla quindi di "sollecitazioni" in "perfetta sintonia sulla necessità del rinnovamento e di guardare al futuro". FI è un "partito aperto". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it