Tajani serve il risotto a festa Ambasciata Nuova Delhi per cucina italiana patrimonio Unesco – Il video

Il Ministro degli Esteri Tajani ha partecipato a una festa all'Ambasciata italiana di Nuova Delhi, celebrando la recente iscrizione della cucina italiana nel patrimonio immateriale dell'UNESCO. Durante l'evento, ha servito un risotto alla milanese, simbolo della tradizione culinaria italiana, sottolineando l'importanza di tutelare e promuovere la cultura gastronomica nel mondo.

