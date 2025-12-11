Taglio ironico

Martin Parr, scomparso nel dicembre 2025 a Bristol, è stato uno dei più influenti fotografi della storia recente. Con il suo stile inconfondibile e un'ironia pungente, ha immortalato momenti di vita quotidiana, offrendo uno sguardo critico e spesso divertente sulla società. La sua fotografia rimane un punto di riferimento nel mondo dell'arte visiva.

Una foto scattata da Martin Parr, morto il 6 dicembre 2025 a Bristol, nel Regno Unito. Parr è stato uno dei più importanti fotografi della storia recente, riconoscibile. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

