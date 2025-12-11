Tagliando alla Giunta le principali forze temporeggiano e Avs apre una breccia | Ci siamo anche noi

Le principali forze del campo largo progressista al Comune di Foggia mostrano ritardi nel decidere sul tagliando alla Giunta, mentre Avs apre una breccia annunciando la propria presenza. La situazione riflette le tensioni e le dinamiche politiche in corso, con alcuni attori che attendono ancora una posizione definitiva prima di procedere.

Temporeggiano sul tagliando alla Giunta le principali forze politiche del campo largo progressista al Comune di Foggia. L’aria è amara. Al tavolo convocato dalla Federazione provinciale del Partito Socialista non si è presentato nessuno.Il Pd al Psi: “Aspettate 10 giorni”Il primo partito della. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

