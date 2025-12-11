Tagliando alla Giunta le principali forze temporeggiano e Avs apre una breccia | Ci siamo anche noi
Le principali forze del campo largo progressista al Comune di Foggia mostrano ritardi nel decidere sul tagliando alla Giunta, mentre Avs apre una breccia annunciando la propria presenza. La situazione riflette le tensioni e le dinamiche politiche in corso, con alcuni attori che attendono ancora una posizione definitiva prima di procedere.
Temporeggiano sul tagliando alla Giunta le principali forze politiche del campo largo progressista al Comune di Foggia. L’aria è amara. Al tavolo convocato dalla Federazione provinciale del Partito Socialista non si è presentato nessuno.Il Pd al Psi: “Aspettate 10 giorni”Il primo partito della. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
MARATONA DI VALENCIA (07/12) La Maratona di Valencia, giunta alla 45ma edizione, attira sempre tantissimi runners nella terza città più grande della Spagna, per il suo persorso velocissimo ed il gran tifo. Oltre 30.000 i finisher, e quest'anno la vittoria è an - facebook.com Vai su Facebook