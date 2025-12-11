Svolta sull' Ucraina? Da Kiev la controproposta di pace agli Usa | tutti i dettagli del piano

L'Ucraina ha presentato una controproposta di pace agli Stati Uniti, rispondendo alle iniziative diplomatiche in corso. La proposta, inviata a Washington, rappresenta un passo importante nel percorso verso una risoluzione del conflitto e apre nuovi scenari nelle trattative internazionali. Di seguito i dettagli del piano e le risposte di Kiev.

L'Ucraina ha formulato la sua risposta al piano di pace proposto dagli Stati Uniti e lo ha inviato a Washington, rende noto il sito di notizie ucraino Rbc-Ukraine. Ieri sera Volodymyr Zelensky, solo sulla piazza in cui subito dopo l'inizio della guerra si era fatto riprendere, circondato dai suoi consiglieri, primo fra tutti Andryi Yermak, aveva spiegato che “il piano in 20 punti per la fine della guerra costituisce un documento fondamentale”. “Stiamo lavorando attivamente su alcuni passi cruciali, perché siano realizzabili. Da questo documento fondamentale stiamo sviluppandone almeno altri due. 🔗 Leggi su Iltempo.it