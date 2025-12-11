Svelato il mistero delle ossa di mammut impossibili | a chi appartengono e perché celano un altro enigma

Nel 2022, le analisi di due vertebre di mammut trovate in Alaska hanno svelato un mistero insolito. Questi resti, considerati

Le analisi condotte nel 2022 su due vertebre di mammut recuperate nell'entroterra dell'Alaska avevano dato un risultato sorprendente. Un nuovo studio ha svelato il mistero, spalancando le porte a un altro affascinante enigma. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Un mistero di Natale presto verrà svelato… - facebook.com Vai su Facebook

Svelato il mistero delle ossa di mammut “impossibili”: a chi appartengono e perché celano un altro enigma - Le analisi condotte nel 2022 su due vertebre di mammut recuperate nell’entroterra dell’Alaska avevano dato un risultato sorprendente. Come scrive fanpage.it