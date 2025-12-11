Svelata una chat privata di Salah prima Inter-Liverpool | come ha vissuto l'esclusione dopo lo sfogo

Durante l'Inter-Liverpool, una chat privata di Mohamed Salah è stata rivelata, offrendo uno sguardo sul suo stato d'animo prima della partita. Daniel Sturridge ha condiviso dettagli sulla conversazione con l'attaccante egiziano, evidenziando come Salah abbia affrontato l'esclusione e la tensione derivante dallo sfogo contro l'allenatore.

Daniel Sturridge ha svelato una conversazione avuta con Mohamed Salah prima Inter-Liverpool: come il calciatore egiziano ha vissuto l'esclusione dopo lo sfogo contro Slot.

