Svelata la canzone di Tricarico per il Festival di Sanremo 2026 | Sorridiamo

ph. Ylenia Stefoni MILANO – A sorpresa è uscita "Sorridiamo", la canzone che Francesco Tricarico ha composto e proposto per partecipare al Festival di Sanremo 2026. Il brano, "ironico di frizzante amarezza", è già disponibile sulle piattaforme digitali, pubblicato da Best Sound e prodotto da Franco Godi, mentre sui canali social di Tricarico è stato diffuso un teaser tratto dal videoclip, che sarà disponibile a breve, ad opera dell'illustratore Diego Zucchi, collaboratore di lungo corso di Bruno Bozzetto. A proposito di Sorridiamo, una canzone dall'incedere musicale corale nello stile del jingle, Tricarico svela l'antefatto: "Una mattina mi sono svegliato presto, sono andato al bar sotto casa a prendere un cappuccino e una brioche per mio figlio e per mia figlia.