Sussidiaria di Hamas Gli Stati Uniti valutano di contrassegnare l’Unrwa come organizzazione terrorista

Gli Stati Uniti valutano di classificare l’UNRWA come organizzazione terrorista, accusandola di avere legami con Hamas. L’amministrazione Trump manifesta una crescente sfiducia nei confronti dell’agenzia delle Nazioni Unite, creata nel 1949 per assistere i rifugiati palestinesi, sospettando infiltrazioni e attività che collegano l’UNRWA a gruppi terroristici.

L’amministrazione Trump conferma quanto evidenziato in passato: non si fida dell’ Unrwa, l’agenzia delle Nazioni Unite per il sostegno ai rifugiati palestinesi in Medio Oriente creata nel 1949, e medita di contrassegnarla – o di individuare in modo specifico alcuni suoi funzionari – come organizzazione terrorista per le sue infiltrazioni da parte di Hamas, a sua volta così designata dal 1997. Che questa dicussione sia in una fase avanzata lo hanno confermato due fonti all’agenzia Reuters. Il punto di snodo è il massacro del 7 ottobre 2023 eseguito dai miliziani che ha provocato 1.200 morti e la cattura di centinaia di ostaggi, nella maggior parte dei casi civili. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Sussidiaria di Hamas”. Gli Stati Uniti valutano di contrassegnare l’Unrwa come “organizzazione terrorista”

Ue finanzia Hamas indirettamente tramite Ong a Gaza, inchiesta svela le infiltrazioni del gruppo nell'amministrazione degli aiuti umanitari. Leggi l'articolo completo https://www.ilsussidiario.net/news/ue-ha-finanziato-hamas-tramite-ong-a-gaza-documenti-svela - facebook.com Vai su Facebook

Amnesty accusa Hamas di crimini contro l’umanità per 7 ottobre - «I gruppi armati palestinesi hanno commesso violazioni del diritto internazionale umanitario, crimini di guerra e crimini contro l’umanità durante i loro attacchi nel sud di Israele, iniziati il 7 ott ... Secondo ilsole24ore.com

Amnesty, da Hamas crimini contro l'umanità dal 7 ottobre in poi - 194 israeliani e rapiti 250, Israele ha attaccato la Striscia di Gaza, decimando vertici e strutture di Hamas e uccidendo oltre ... Da corriere.it