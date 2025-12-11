Supporto e attività extrascolastiche per giovani con autismo | stanziati 2 milioni

Brindisireport.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Giunta regionale pugliese ha approvato un piano di finanziamento di 2 milioni di euro destinato a supportare attività extrascolastiche e servizi dedicati ai giovani con autismo e disturbi del neurosviluppo. L'iniziativa mira a migliorare l'inclusione sociale e l'autonomia dei destinatari, offrendo loro nuove opportunità di crescita e integrazione.

La Giunta regionale pugliese ha approvato un piano di finanziamento dedicato ai giovani con disturbi del neurosviluppo e dello spettro autistico. Lo stanziamento di 1.981.896 euro, proveniente dal Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità per l'anno 2025, risponde alla forte. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica