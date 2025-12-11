Supplenze docenti 2025 26 | le nomine di dicembre da GPS AGGIORNATO

Le supplenze per l'anno scolastico 2025/26 sono in fase di definizione, con le nomine di dicembre provenienti dalle GPS. Entro il 31 agosto sono stati pubblicati gli elenchi dei docenti confermati su posti di sostegno, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale. Un aggiornamento importante per il personale scolastico in attesa di chiarimenti e conferme ufficiali.

Pubblicati entro il 31 agosto gli elenchi dei docenti confermati su posto sostegno, ai sensi del dm n. 32 del 26 febbraio 2025 e al 2 settembre tutti i bollettini delle supplenze al 31 agosto e 30 giugno 2026 attribuite da gaE e GPS per l'anno scolastico 202526. Proseguono fino ad oggi le eventuali rettifiche e i successivi turni di nomina per disponibilità sopravvenute. L'articolo Supplenze docenti 202526: le nomine di dicembre da GPS AGGIORNATO . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

