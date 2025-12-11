Supplenze 2025 26 | ancora interpelli alla ricerca di docenti

Per l'anno scolastico 2025/26, le supplenze saranno affidate attraverso la procedura di interpello prevista dall'OM n. 88/2024. Questa modalità sarà attivata una volta esaurite le graduatorie di istituto e provinciali, quando non ci saranno più candidati disponibili ad accettare gli incarichi.

Supplenze docenti 202526: è confermata la procedura di interpello prevista dall'OM n. 882024. Gli interpelli saranno proposti quando le graduatorie risulteranno esaurite, ossia non ci saranno più aspiranti che potranno accettare l'incarico proposto. L'interpello è diramato a livello nazionale tramite gli Uffici Scolastici. L'articolo Supplenze 202526: ancora interpelli alla ricerca di docenti . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Supplenze Docenti, Possibile Lavorare con Interpelli anche al 30 Giugno: Dove ed Entro Quando Fare Domanda -Tuttolavoro24.it - facebook.com Vai su Facebook

Supplenze docenti 2025/26: ecco gli interpelli per primaria posto comune, Matematica, A040, A041 e A042 Vai su X

Supplenze scolastiche 2025/26: con Docenti.it MAD e Interpelli lavorano insieme - 2025/26, pubblicata a maggio, ha confermato un quadro ormai chiaro: le scuole non si limitano più a pescare solo da GPS e graduatorie d’istituto. Lo riporta orizzontescuola.it

Supplenze e Interpelli Novembre: trasforma la tua candidatura in un incarico con docenti.it - Gli Interpelli 2025/26 escono ogni giorno, scadono in fretta e vengono lavorati in ordine cronologico. Come scrive orizzontescuola.it