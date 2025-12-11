Supino Percorso dei presepi

A Supino torna una tradizione natalizia “Il percorso dei presepi” dal 7 dicembre al gennaio, dove il centro storico si anima con numerosi presepi allestiti da associazioni, cittadini e comitati, creando un itinerario suggestivo tra vicoli, piazze e chiese.Non un solo presepe, ma presepi che. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

ARENABIANCA IL PRESEPE DEL 2009.mp4

Video ARENABIANCA IL PRESEPE DEL 2009.mp4 Video ARENABIANCA IL PRESEPE DEL 2009.mp4

Cerca Video Caricamento del Video...

? Una giornata speciale al Museo Archeologico Ernico! Questa mattina il MAE ha accolto con grande piacere i numerosi alunni dell’Istituto Comprensivo Statale Supino, provenienti da Morolo, Patrica e Supino, in visita ad Anagni ed impegnati in un percorso - facebook.com Vai su Facebook

Via al percorso dei presepi: si inizia il 7 dicembre - Supino si prepara ad accogliere, il prossimo 7 dicembre, l’inaugurazione del percorso dei presepi, un’iniziativa che ogni anno richiama cittadini e visitatori e offre un’occasione per celebrare la tra ... Si legge su ciociariaoggi.it

Ossana, in paese un percorso natalizio fra 1.600 presepi - Le natività sono state realizzate a mano da abitanti, artisti locali e internazionali e in questi giorni i visitatori del borgo solandro potranno scoprirli al castello e percorrendo le vie del paese, ... giornaletrentino.it scrive