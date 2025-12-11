Supergirl torna dopo 40 anni | il trailer del nuovo DC Universe e sì c’è anche Krypto

Supergirl torna sul grande schermo dopo oltre 40 anni, segnando un nuovo capitolo nel DC Universe guidato da James Gunn e Peter Safran. Il trailer del film ha entusiasmato i fan, presentando anche Krypto. Un ritorno atteso che promette di rivoluzionare il mondo dei supereroi e di consolidare la nuova direzione della saga DC.

Il ritorno di Kara Zor-El sul grande schermo è finalmente realtà. A oltre quarant’anni dall’ultima apparizione cinematografica (1984), Supergirl torna protagonista in un film che segna uno dei capitoli più attesi del nuovo DC Universe guidato da James Gunn e Peter Safran. Il progetto nasce dall’acclamata miniserie a fumetti Supergirl: Woman of Tomorrow (2021–2022) di Tom King e punta a reinventare il personaggio con un tono più cupo, maturo e profondamente emotivo. Le riprese sono iniziate a gennaio 2025, mentre l’uscita è fissata per giugno 2026: ecco il primo teaser trailer Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Supergirl Official (@supergirl) Sulle note di Call Me di Blondie, facciamo la conoscenza di una supereroina ancora una volta ‘umana’ e fallibile – che cerca di rimettere in piedi la propria vita da ‘reietta dello spazio’, tra uno shottino e un’esplosione, affidandosi a valori di umanità e giustizia. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it