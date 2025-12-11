Supergirl riceve il primo trailer in italiano | è il nuovo film DC Studios con Milly Alcock

Warner Bros. e DC Studios hanno pubblicato il primo trailer ufficiale in italiano di

Warner Bros. e DC Studios hanno diffuso il primo trailer ufficiale italiano di Supergirl, il nuovo film dedicato a Kara Zor-El che vedrà Milly Alcock indossare il mantello dell’iconica eroina. L’opera arriverà nelle sale italiane a giugno 2026 e rappresenta uno dei tasselli principali del nuovo DC Universe guidato da James Gunn e Peter Safran. Il progetto nasce dall’omonima miniserie di Tom King e Bilquis Evely, dalla quale eredita toni e atmosfera, pur adottando un titolo più breve rispetto al provvisorio Woman of Tomorrow. Il trailer mostra una Supergirl inedita per il grande schermo: più ruvida, cresciuta lontano dalla Terra e spinta da un percorso molto diverso da quello del cugino Superman. 🔗 Leggi su Game-experience.it