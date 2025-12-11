Supergirl riceve il primo trailer in italiano | è il nuovo film DC Studios con Milly Alcock
Warner Bros. e DC Studios hanno pubblicato il primo trailer ufficiale in italiano di
Warner Bros. e DC Studios hanno diffuso il primo trailer ufficiale italiano di Supergirl, il nuovo film dedicato a Kara Zor-El che vedrà Milly Alcock indossare il mantello dell’iconica eroina. L’opera arriverà nelle sale italiane a giugno 2026 e rappresenta uno dei tasselli principali del nuovo DC Universe guidato da James Gunn e Peter Safran. Il progetto nasce dall’omonima miniserie di Tom King e Bilquis Evely, dalla quale eredita toni e atmosfera, pur adottando un titolo più breve rispetto al provvisorio Woman of Tomorrow. Il trailer mostra una Supergirl inedita per il grande schermo: più ruvida, cresciuta lontano dalla Terra e spinta da un percorso molto diverso da quello del cugino Superman. 🔗 Leggi su Game-experience.it
Il nuovo film Supergirl, diretto da Craig Gillespie, riceve primi feedback grazie alle prime proiezioni interne. Uscita prevista per il 26 Giugno 2026. https://cinema.everyeye.it/notizie/supergirl-trapelano-prime-reazioni-cosa-dicono-anteprime-845576.html?utm_ - facebook.com Vai su Facebook
Supergirl: ecco il primo trailer con Milly Alcock! - Come promesso ai suoi follower, James Gunn ha diffuso il primo trailer di Supergirl, che vede Milly Alcock nei panni di Kara Zor- Riporta cinefilos.it
Ecco Supergirl! Abbiamo il trailer del film DC con Milly Alcock (e c'è un volto conosciuto) - Finalmente è disponibile il primo trailer di Supergirl con Milly Alcock, che ci permette anche di dare un (veloce) sguardo al Lobo di Jason Momoa ... Scrive libero.it