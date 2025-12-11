Supergirl | nel trailer del film con Milly Alcock anche Lobo e il ritorno di Krypto

Il trailer del film Supergirl con Milly Alcock svela nuove anteprime, tra cui la presenza di Lobo e il ritorno di Krypto. Dal 25 giugno, i fan potranno vivere l'epica avventura di Kara Zor-El al cinema, con scene emozionanti e sorprese che amplificano l'attesa per questa nuova produzione DC.

Dal 25 giugno arriverà nei cinema la prima avventura di Kara Zor-El e nel video condiviso da DC si regalano interessanti anticipazioni. Bisognerà attendere l'estate per vedere in azione Milly Alcock in versione superoina sul grande schermo e, nell'attesa, Warner Bros Italia ha condiviso il primo teaser trailer del film Supergirl. Alla regia del progetto c'è Craig Gillespie e le scene inserite nel video diffuso online regalano un assaggio dell'atmosfera che contraddistingue l'avventura tratta dai fumetti della DC. Cosa mostra il trailer di Supergirl Nel video si ricorda il legame con Superman, il film diretto da James Gunn con star David Corenswet (di cui potete leggere la nostra recensione), grazie a un quotidiano che riporta una notizia legata alle imprese dell'eroe. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Supergirl: nel trailer del film con Milly Alcock anche Lobo e il ritorno di Krypto

