Supergirl | Milly Alcock è Kara Zor-El nel teaser trailer del film

È stato rilasciato il teaser trailer italiano di Supergirl, il nuovo film ispirato ai fumetti DC Comics. Protagonista Milly Alcock nel ruolo di Kara Zor-El, la celebre supereroina conosciuta come Supergirl. Il video anticipa un’avventura emozionante e ricca di azione, introducendo i fan alle prime immagini della pellicola e alla figura della potente eroina.

E’ disponibile il teaser trailer italiano di Supergirl, il film ispirato al celebre fumetto DC Comics. Anticipato nella giornata di ieri attraverso il rilascio del poster assieme ad un countdown su youtube, il teaser trailer di Supergirl: Woman of Tomorrow (in Italia sarà distribuito solo come Supergirl) si è palesato poche ore fa, ed ovviamente l’entusiasmo dei fan si è subito fatto sentire. Oltre a mostrare Milly Alcock nei panni della celebre supereroina Kara Zor-El, il teaser trailer offre alcune connessioni al Superman di James Gunn, ed introduce Jason Momoa come il cacciatore di taglie “Lobo”, anche se visibile per pochi istanti. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

