Supergirl | Milly Alcock è Kara Zor-El nel teaser trailer del film

È stato rilasciato il teaser trailer italiano di Supergirl, il nuovo film ispirato ai fumetti DC Comics. Protagonista Milly Alcock nel ruolo di Kara Zor-El, la celebre supereroina conosciuta come Supergirl. Il video anticipa un’avventura emozionante e ricca di azione, introducendo i fan alle prime immagini della pellicola e alla figura della potente eroina.

E’ disponibile il teaser trailer italiano di Supergirl, il film ispirato al celebre fumetto DC Comics. Anticipato nella giornata di ieri attraverso il rilascio del poster assieme ad un countdown su youtube, il teaser trailer di Supergirl: Woman of Tomorrow (in Italia sarà distribuito solo come Supergirl) si è palesato poche ore fa, ed ovviamente l’entusiasmo dei fan si è subito fatto sentire. Oltre a mostrare Milly Alcock nei panni della celebre supereroina Kara Zor-El, il teaser trailer offre alcune connessioni al Superman di James Gunn, ed introduce Jason Momoa come il cacciatore di taglie “Lobo”, anche se visibile per pochi istanti. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Supergirl | Milly Alcock è Kara Zor-El nel teaser trailer del film

Supergirl, teaser trailer domani! In occasione del lancio del primo poster del film che vedrà Milly Alcock nei panni di Supergirl, sono arrivati il primo poster e due sneak peak: uno del trailer che mostra Krypton e Ruthye interpretata da Eve Ridley, accompagnat - facebook.com Vai su Facebook

Waner Bros. e DC Studios hanno diffuso il primo teser poster e un'anticipazione del trailer di domani di Supergirl, il film con Milly Alcock in uscita il 25 giugno 2026. Vai su X

Supergirl: James Gunn, Milly Alcock e Craig Gillespie ci raccontano un film molto diverso da Superman - James Gunn, Milly Alcock e Craig Gillespie sono stati i protagonisti di un esclusivo incontro con la stampa per il lancio del primo trailer di Supergirl. Si legge su movieplayer.it

Il trailer di Supergirl, il nuovo film DC Studios con Milly Alcock - Come annunciato nelle scorse ore, ecco il primo trailer ufficiale di Supergirl, il nuovo film dei DC Studios con Milly Alcock. Lo riporta multiplayer.it