supergirl la dc rilascia il trailer del film con milly alcock diretto da craig gillespie

I DC Studios hanno pubblicato online il primo trailer di “ Supergirl “, dopo una festa di anteprima privata a Manhattan organizzata dai co-CEO James Gunn e Peter Safran, dal regista Craig Gillespie e dalla star Milly Alcock. Sia il trailer, sia l’evento di domenica, ricco di influencer, hanno chiarito come Kara Zor-El di Alcock si distinguerà dal suo cugino più ottimista Superman. Sulle note di “Call Me” dei Blondie, il trailer riprende dal cameo di Supergirl alla fine di “Superman” di Gunn, dove inciampa nella Fortezza della Solitudine per recuperare il suo cane superpotente Krypto. Il nuovo filmato mostra Kara, con gli occhi appannati, che spegne una candelina di compleanno solitaria in una stanza buia, desiderando giorni migliori a venire. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

