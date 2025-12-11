Supergirl | James Gunn pubblica le prime immagine del film in un teaser di annuncio del trailer che arriva oggi!
James Gunn ha svelato le prime immagini di Supergirl in un teaser che annuncia l’arrivo del trailer, previsto oggi. L’Universo DC di Gunn e Safran continua a espandersi, seguendo il successo di Superman. Un’anticipazione che promette di catturare l’attenzione dei fan e di segnare un nuovo capitolo nel reboot cinematografico della DC.
L’ Universo DC (DCU) di James Gunn e Peter Safran è in piena espansione, cavalcando l’onda del successo di critica e pubblico di Superman. Ora, i riflettori di DC Studios si spostano sulla prossima grande uscita cinematografica: Supergirl: Woman of Tomorrow, mantenendo alto lo slancio del nuovo regime. Il film vedrà Milly Alcock (già acclamata per la sua performance in House of the Dragon ) vestire i panni di Kara Zor-El. La pellicola è un attesissimo adattamento dell’omonima e pluripremiata miniserie a fumetti di Tom King e Bilquis Evely. La trama promette di distaccarsi dall’eroismo terrestre del cugino, portando la guerriera kryptoniana in una brutale e cupa ricerca di vendetta nello spazio. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
