Supergirl | James Gunn pubblica le prime immagine del film in un teaser di annuncio del trailer che arriva oggi!

L' Universo DC (DCU) di James Gunn e Peter Safran è in piena espansione, cavalcando l'onda del successo di critica e pubblico di Superman. Ora, i riflettori di DC Studios si spostano sulla prossima grande uscita cinematografica: Supergirl: Woman of Tomorrow, mantenendo alto lo slancio del nuovo regime. Il film vedrà Milly Alcock (già acclamata per la sua performance in House of the Dragon ) vestire i panni di Kara Zor-El. La pellicola è un attesissimo adattamento dell'omonima e pluripremiata miniserie a fumetti di Tom King e Bilquis Evely. La trama promette di distaccarsi dall'eroismo terrestre del cugino, portando la guerriera kryptoniana in una brutale e cupa ricerca di vendetta nello spazio.