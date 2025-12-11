Supergirl | il primo spettacolare trailer in italiano del film DCU con Milly Alcock!

DC Studios ha rilasciato il primo trailer in italiano di “Supergirl”, il nuovo film del DCU con Milly Alcock nel ruolo di Kara Zor-El. L’attrice, nota per House of the Dragon, interpreta un’eroina imperfetta, diversa da Superman, aggiungendo nuova energia alla saga. L’anteprima ha immediatamente acceso l’entusiasmo dei fan di tutto il mondo.

DC Studios ha svelato il primo trailer di "Supergirl", scatenando l'entusiasmo dei fan. La star Milly Alcock (nota per House of the Dragon ) veste i panni di Kara Zor-El, l'eroina imperfetta che si distingue nettamente dal cugino, Superman. L'anteprima, presentata dal co-CEO James Gunn, promette un approccio "punk" e più oscuro al personaggio, basato sulla serie a fumetti Supergirl: Woman of Tomorrow di Tom King. Ecco il trailer in italiano. Trovate in fondo all'articolo quello in lingua originale! Kara Zor-El: L'Antieroina che Rompe gli Schemi. Il regista Craig Gillespie ha descritto il film come una vera e propria "storia di antieroina", sottolineando il lato oscuro e i "demoni" interiori di Kara.

