Conto alla rovescia per l'evento di oggi che svelerà al mondo il trailer del cinecomic DC dedicato alla cugina di Superman:, l'appuntamento è per le ore 18:00. Tra poche ore il primo trailer di Supergirl debutterà in un evento globale per la gioia dei fan del DCU. Il countdown su YouTube ci aiuterà a trascorrere le ore che restano da adesso alle 18:00 (ora italiana), quando il promo sarà finalmente visibile a tutti. Nel frattempo un nuovo brevissimo teaser mostra la protagonista, interpretata da Milly Alcock, mentre ascolta musica ed entra in azione. Il breve video, accompagnato da un nuovo poster, alimenta la curiosità dei fan dei fumetti DC che attendono con ansia di scoprire i dettagli della nuova versione cinematografica del personaggio. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Supergirl: il countdown per il lancio del trailer con Milly Alcock alimenta l'hype

