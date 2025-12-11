Supergirl | ecco il poster ufficiale con Milly Alcock!

Ecco il poster ufficiale di Supergirl con Milly Alcock, segnando l'inizio di un nuovo capitolo dell’universo DC Studios nel 2026. I fan sono in trepidante attesa: domani sarà infatti rilasciato il primo teaser trailer dell’atteso progetto, che promette di portare nuove avventure nel mondo dei supereroi.

Il prossimo capitolo dell’era DC Studios inizierà nel 2026 con l’arrivo di Supergirl e domani i fan potranno vedere il primo teaser trailer dell’atteso progetto. Anche se dovremo aspettare ancora un po’ per vedere il teaser trailer, la DC ha alimentato l’attesa con l’arrivo del poster ufficiale di Supergirl che, come potete vedere qui sotto, è proprio quello che volevamo. Il poster mostra Supergirl, interpretata da Milly Alcock, che fluttua nell’aria in costume completo, anche se indossa un trench marrone, occhiali da sole neri e cuffie intorno al collo. È anche sospesa davanti a una versione graffitata del simbolo di Supergirl, e lo slogan del film è praticamente perfetto: “Truth. 🔗 Leggi su Nerdpool.it