SuperEnalotto oggi giovedì 11 dicembre 2025 | estrazione e numeri vincenti di Lotto e 10eLotto

Oggi, giovedì 11 dicembre 2025, si tiene una nuova estrazione di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto a Milano. Il jackpot del SuperEnalotto raggiunge i 89 milioni e 700 mila euro, alimentando l’attesa di milioni di giocatori in tutta Italia. Scopri i numeri vincenti e le ultime novità sulle estrazioni di questa sera.

Milano, 11 dicembre 2025 – Continua la caccia al "tesoro": nuova estrazione di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto Il jackpot d ella estrazione di questa sera giovedì 11 dicembre vale 89 milioni e 700mila euro. L'ultimo "6" è stato centrato il 22 maggio, a Desenzano del Garda: con una schedina da 5 euro un fortunato vincitore si è portato in casa 35 milioni di euro. Se vi siete persi l'esito di qualche concorso passato, potete controllare il nostro archivio storico delle estrazioni. Segui in diretta l'estrazione di Superenalotto, Lotto e 10eLotto di oggi a partire dalle ore 20. Articolo in aggiornamento

