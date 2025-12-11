SuperEnalotto numeri e combinazione vincente 11 dicembre 2025

Ecco i risultati dell'estrazione del SuperEnalotto del 11 dicembre 2025. Nessuna combinazione di sei numeri vincenti né il premio ‘5+1’ sono stati centrati in questa tornata. Tuttavia, sono stati estratti sei ‘5’ che si sono aggiudicati premi di 28.000 euro ciascuno, offrendo nuove opportunità ai giocatori.

(Adnkronos) – Nessun '6' né '5+1' al concorso di oggi del SuperEnalotto. Centrati invece sei '5' che vincono 28.516,31 euro ciascuno. Il jackpot per il prossimo concorso sale a 90,3 milioni di euro. La schedina minima nel concorso del SuperEnalotto prevede 1 colonna (1 combinazione di 6 numeri). La giocata massima invece comprende 27.132 .

