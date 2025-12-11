Supercoppa italiana 2025 2026 | calendario regolamento e dove vederla in tv
La Supercoppa italiana 2025/2026 si avvicina, con l'evento programmato tra il 18 e il 22 dicembre a Riad, Arabia Saudita. Ecco il calendario, il regolamento e le modalità per seguire la competizione in TV, in attesa di scoprire quale squadra si affronterà in questa prestigiosa sfida.
Mancano ormai pochi giorni all'inizio della Supercoppa italiana, che si giocherà tra il 18 ed il 22 dicembre a Riad, in Arabia Saudita. Il trofeo, nella passata edizione, è stato vinto dal Milan, che, dopo aver battuto in semifinale la Juventus, ebbe poi la meglio in finale sull'Inter.Il formatLa. 🔗 Leggi su Today.it
Non perderti dirette, news e highlights - Manca una settimana alla 38esima edizione della Supercoppa Italiana che si svolgerà a Riad e, come lo scorso anno, si disputerà con la formula a quattro squadre, che prevede due semifinali ad eliminaz ... Scrive sport.sky.it
MEDIASET - Inter: Acerbi salta la Supercoppa, in dubbio Calhanoglu, Dumfries può tornare nel 2026 - Oltre all'amarezza per il risultato, Cristian Chivu deve fare i conti con un'infermeria che torna a riempirsi in un momento c ... Riporta msn.com