Super colpo del Ligorna arriva un nuovo bomber

Il Ligorna si rinforza con l’arrivo di un nuovo attaccante, segnando un'importante mossa sul mercato. La squadra di Genova punta a consolidare la posizione in classifica, sfruttando il momento di incertezza del Vado, capolista recentemente cambiato alla guida tecnica. Un colpo che potrebbe cambiare le sorti del campionato e ravvivare le ambizioni dei liguri.

La Società SCD Ligorna 1922 è lieta di comunicare la firma di uno degli.

