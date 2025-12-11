Sundance 2026 | tra i 90 titoli in programma anche i nuovi film con Natalie Portman Charli xcx ed Ethan Hawke

Sundance 2026 presenta una selezione di 90 titoli, tra cui nuove opere con Natalie Portman, Charli XCX ed Ethan Hawke. L'evento, che si terrà a Park City, svelerà i film che costituiscono la programmazione dell'ultima edizione, offrendo agli appassionati un'anteprima delle novità più attese nel panorama cinematografico indipendente.

Il festival ha annunciato quali lungometraggi compongono la selezione dell'ultima edizione dell'evento che si svolgerà a Park City. I primi titoli del Sundance 2026 sono stati svelati e in programma ci saranno anche film con protagoniste star di primo livello come Natalie Portman, Ethan Hawke, Chris Pine e Jenna Ortega. La prossima edizione sarà l'ultima che si svolgerà a Park City, in Utah, prima che l'evento si trasferisca a Boulder, in Colorado. Una nuova location per il festival Eugene Hernandez, direttore del Sundance Film Festival, ha accennato anche all'importante cambiamento e ha dichiarato: "Ognuno di noi ha avuto una lunga storia con questo festival in modi diversi e ne sentiamo il peso e il significato preparando il festival .