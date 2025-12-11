Sull’oro ci mancava il kamikaze Ue Cottarelli

L'ultimo episodio sulla questione dell'oro ha visto emergere una posizione inaspettata, quella di Carlo Cottarelli. L'ex funzionario del Fondo Monetario Internazionale si è espresso in modo deciso, inserendosi nel dibattito tra le istituzioni italiane e i rappresentanti della Commissione Europea, aggiungendo un nuovo capitolo a un confronto già acceso.

L'ex funzionario dem del Fondo monetario sente la necessità di schierarsi nello scontro tra Palazzo Chigi e i grand commis. E tifa affinché il nostro capitale da 280 miliardi possa essere dedicato alle «emergenze», decise però nei Palazzi dell'Unione. Carlo Cottarelli ha aspettato un po' a intervenire sulla questione della proprietà dell'oro di Banca d'Italia. Ma credo che se avesse atteso ancora un altro po', prima di scrivere l'editoriale sul Corriere della Sera, sarebbe stato meglio per tutti, soprattutto per il rispetto della logica. Che dice l'ex funzionario del Fondo monetario ed ex senatore del Pd a proposito della questione che vede opporsi il governo italiano alla Bce? Faccio una breve sintesi del pensiero del professore.

