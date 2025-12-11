Sulla tutela ambientale e produttiva occorre un cambio di passo

L’Irpinia si trova ad affrontare recenti emergenze ambientali e di sviluppo, richiedendo un cambio di passo nelle politiche di tutela ambientale e produttiva. Il Comitato No Trivellazioni Petrolifere in Irpinia evidenzia l’urgenza di azioni concrete per tutelare il territorio e promuovere un futuro sostenibile. È fondamentale un approccio responsabile per affrontare le sfide attuali.

Tempo di lettura: 3 minuti La nota del COMITATO NO TRIVELLAZIONI PETROLIFERE IN IRPINIA: Negli ultimi giorni l'Irpinia si trova a fronteggiare nuove emergenze ambientali e di sviluppo che richiedono attenzione e responsabilità. In Alta Irpinia si discute la possibile realizzazione di un grande cementificio, mentre nella Valle del Calore riaffiora l'ipotesi di attività metallurgiche legate all'interesse delle Fonderie Pisano nell'area ex Arcelor Mittal. Due scenari che sollevano fortissime preoccupazioni per l'impatto su salute, ambiente ed economia locale. Queste criticità non nascono dal nulla: sono la conseguenza diretta dell'assoluta mancanza di un piano di gestione serio e strutturale dei poli di insediamento produttivo.

