Sul rooftop di Napoli il debutto VIP di Il mio viaggio a New York

In una suggestiva cornice sul rooftop di Napoli, si è svolto il debutto VIP di “Il mio viaggio a New York TV Show”. L’evento ha celebrato l’uscita dell’Edizione VIP del docureality, offrendo agli ospiti un’esperienza unica tra emozioni e atmosfere newyorkesi, in un’atmosfera elegante e coinvolgente.

Una sera di inizio dicembre, un elegante rooftop di Napoli si è trasformato nel palcoscenico di un sogno americano: la presentazione dell'Edizione VIP de "Il mio viaggio a New York TV Show", il docureality che porta il pubblico dentro le emozioni del primo incontro con la Grande Mela.

