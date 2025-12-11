Sul palco di Napoli si sono alternati tra gli altri Elodie Gigi D’Alessio Ariete Francesco Gabbani Annalisa BigMama Gaia Paola Turci Coez Emma e Brunori Sas

Sul palco di Napoli si sono esibiti numerosi artisti italiani, tra cui Elodie, Gigi D’Alessio, Ariete e Francesco Gabbani, durante il concerto “Una Nessuna Centomila 2025”. Registrato lo scorso settembre e condotto da Fiorella Mannoia con la partecipazione di Amadeus, l’evento ha riunito grandi nomi della musica italiana per sensibilizzare contro la violenza sulle donne. La registrazione sarà trasmessa questa sera su Canale 5.

S tasera su Canale 5 alle 21.45 va in onda il concerto Una Nessuna Centomila 2025. È la registrazione dell’evento musicale andato in scena lo scorso settembre: condotto da Fiorella Mannoia, con la partecipazione amichevole di Amadeus, ha visto la partecipazione dei più grandi artisti italiani, riuniti per dire basta, una volta per tutte, alla violenza sulle donne. “La violenza virtuale è reale”: la campagna di Una Nessuna Centomila per il 25 novembre X Leggi anche › Una Nessuna Centomila contro la direttiva Ue: «Cancella il reato di stupro» Registrato lo scorso 25 settembre in Piazza del Plebiscito a Napoli, Una Nessuna Centomila 2025 ha avuto un obiettivo dichiarato: sensibilizzare e dare un sostegno tangibile ai centri e alle associazioni che si dedicano al supporto delle donne vittime di violenza. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Sul palco di Napoli si sono alternati tra gli altri Elodie, Gigi D’Alessio, Ariete, Francesco Gabbani, Annalisa, BigMama, Gaia, Paola Turci, Coez, Emma e Brunori Sas

