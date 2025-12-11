Sui rimpatri Ue stavolta le toghe sono isolate

Il dibattito sui rimpatri all’interno dell’UE vede le autorità italiane in isolamento rispetto alle posizioni di altri attori europei. Tuttavia, il Consiglio d’Europa ha recentemente riconosciuto e validato il modello italiano per la gestione dei flussi migratori in collaborazione con Paesi terzi, sottolineando l’importanza di un approccio equilibrato e rispettoso dei diritti umani.

Il Consiglio d'Europa, promotore dei diritti umani, valida il nostro modello per la gestione dei flussi in accordo con Paesi terzi. Ok agli hub «esterni» destinati agli irregolari. Giorgia Meloni: «Il protocollo Albania diventa prassi». Smacco a Ong e giudici solidali. «Da oggi il Piano Mattei è una strategia europea». Giorgia Meloni scandisce soddisfatta la frase, consapevole che il progetto - costruito due anni fa anche per regolamentare le migrazioni - avesse un senso, una concretezza e un'adesione al diritto internazionale al di là delle pernacchie da curva sud della sinistra cattodem, dei giudici e delle ong a rimorchio.

