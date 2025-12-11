Sudtirol vs Bari sedicesima giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Nel match della sedicesima giornata di Serie B 2025/2026, Sudtirol e Bari si sfidano in una gara fondamentale per la corsa alla salvezza. Entrambe le squadre cercano punti importanti per risalire la classifica e migliorare la propria posizione in campionato. Ecco le probabili formazioni e dove seguire l'incontro.

Gara valida per la sedicesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. Le due squadre sono invischiate nella zona bassa della classifica e hanno bisogno di punti per risalire. Sudtirol vs Bari si giocherà sabato 13 dicembre 2025 alle ore 15 presso lo stadio Druso. SUDTIROL VS BARI: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli altoatesini non vincono da tre mesi e in totale ne hanno vinte soltanto due. Ciò spiega la loro classifica deficitaria, malgrado nell’ultimo turno la squadra di Castori ha strappato un risultato di prestigio, pareggiando contro la capolista Monza. Un punto che fa morale e che può aiutare a risollevarsi. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Sudtirol vs Bari, sedicesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Sudtirol-Bari, dopo il rinvio i tifosi ospiti organizzano grigliata fuori dallo stadio - L’intera trentaquattresima giornata di Serie B è stata rinviata per decisione della Figc dopo la ... Secondo gianlucadimarzio.com

Sudtirol-Bari 0-0, le pagelle: Longo chiude senza play-off, tante chance per Favilli - Probabilmente è stata la sua ultima partita con la maglia del Sudtirol, che ha onorato con una prestazione di carattere e qualità e soprattutto con un prezioso clean sheet. Secondo m.tuttomercatoweb.com

È in programma sabato 13 dicembre, al "Druso" di Bolzano, la sfida tra Sudtirol e Bari, valida per la 16ª giornata di serie B. Ad arbitrarla sarà il cagliaritano Giuseppe Collu,... ? Leggi l'articolo - facebook.com Vai su Facebook