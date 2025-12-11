Südtirol-Bari Vivarini | Servono intensità e cattiveria Più difficoltà di quelle che mi aspettavo
A due giorni dalla sfida Südtirol-Bari, in programma sabato 13 dicembre alle 15:00, Vincenzo Vivarini analizza lo stato della squadra, sottolineando la necessità di maggiore intensità e cattiveria. La gara si inserisce in una fase complessa per il club, caratterizzata da difficoltà tecniche, condizioni non ottimali e problematiche psicologiche da superare.
