Successo per L’Altro Ispettore | la fiction girata a Lucca vince tutte le serate

La fiction “L’Altro Ispettore”, ambientata e girata a Lucca, ha riscosso un enorme successo, vincendo tutte le serate di programmazione. L’evento ha coinvolto e conquistato il pubblico italiano, confermando l’appeal della città come scenario ideale per produzioni televisive di alto livello.

Lucca, 11 dicembre 2025 - Si è conclusa con grande successo la messa in onda de “L’Altro Ispettore”, la fiction ambientata e girata a Lucca che, puntata dopo puntata, ha saputo conquistare il pubblico italiano. La serie ha infatti vinto tutte le tre serate in cui è stata trasmessa su Rai1, confermandosi costantemente come il programma più seguito della serata televisiva e totalizzando ascolti eccellenti in ciascun appuntamento, spesso superando i 3 milioni, a conferma della qualità della produzione e del grande interesse del pubblico, portando all’attenzione un tema importante come quello della sicurezza sul luogo di lavoro. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Successo per “L’Altro Ispettore”: la fiction girata a Lucca vince tutte le serate

Sbarra a L’altro Corriere: «#Sud protatonista, successo della #ZES indiscutibile» - facebook.com Vai su Facebook

Successo per “L’Altro Ispettore”: la fiction girata a Lucca vince tutte le serate - Si è conclusa con grande successo la messa in onda de “L’Altro Ispettore”, la fiction ambientata e girata a Lucca che, puntata dopo puntata, ha saputo conquistare il pubblico ... Da msn.com

L’altro ispettore finisce con un bacio, lacrime e polemiche: “Che problemi ha la Rai” - La fiction con Alessio Vassallo si è chiusa dopo soli tre appuntamenti in prima serata e in tantissimi si chiedono anche se ci sarà una seconda stagione ... Si legge su libero.it