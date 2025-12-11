Successo per il Career Day al Cianfarani | studenti e aziende a confronto sul futuro dell’informatica

Il Career Day 2025 al Cianfarani di Chieti ha registrato una grande partecipazione, creando un importante momento di confronto tra studenti e aziende nel settore dell'informatica. L’evento ha favorito incontri e dialoghi sul futuro della professione, offrendo opportunità di networking e approfondimento sulle nuove tendenze del settore tecnologico.

Grande partecipazione e interesse per il Career Day 2025 che si è svolto all'auditorium Cianfarani di Chieti. L'evento, organizzato dal dipartimento di Informatica dell'Iis Savoia, ha rappresentato un importante momento di incontro tra gli studenti delle classi quarte e quinte della.

