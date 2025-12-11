Successo per Guancia Volley netto 3-0 contro Sessa

La Guancia Volley Academy torna alla vittoria con un convincente 3-0 contro Volley Sessa, dopo due sconfitte consecutive. La squadra dimostra carattere e determinazione, riscattandosi in trasferta e rafforzando la propria posizione in classifica. Un risultato importante che sottolinea la crescita e la voglia di ripartire delle giovani atlete.

Dopo due stop consecutivi contro Pomigliano e Volla, la Guancia Volley Academy rialza la testa e lo fa nel migliore dei modi, conquistando una vittoria esterna per 3-0 sul difficile campo del Volley Sessa.I parziali (20-25, 27-29, 22-25) raccontano di una gara combattuta ma sempre sotto controllo. 🔗 Leggi su Today.it

