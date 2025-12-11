Su chi vuole puntare l’America per spezzare l’Ue e la Nato

L'articolo analizza le recenti posizioni che criticano l’adesione dell’America alla NATO, considerata una reliquia della Guerra Fredda. Viene proposta una riflessione sul ruolo degli Stati Uniti nell’Alleanza e sulle implicazioni di un possibile ritiro, con un focus sul dibattito tra investimenti militari e prioritari nazionali.

"La Nato è una reliquia della Guerra fredda. Gli Stati Uniti dovrebbero ritirarsi dall'Alleanza atlantica e utilizzare quei soldi per difendere il nostro paese, non i paesi socialisti. Oggi ho pres.

Su chi vuole puntare l'America per spezzare l'Ue e la Nato - Tra isolazionismo spinto e attacchi all’alleanza transatlantica, negli Stati Uniti cresce la corrente “America only” che sogna lo smantellamento dell'Alleanza atlentica e dell’Europa ... ilfoglio.it scrive

