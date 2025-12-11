Studenti penalizzati | Nessuna sistemazione a prezzi accessibili

Gli studenti affrontano crescenti difficoltà nel trovare alloggi accessibili, condividendo le stesse problematiche di giovani lavoratori e famiglie a basso reddito. La mancanza di sistemazioni a prezzi sostenibili rappresenta un ostacolo importante, come evidenziato da Helena Giannini, coordinatrice del sindacato studentesco UduMore.

"Gli studenti affrontano le stesse difficoltà dei giovani lavoratori e delle famiglie a basso reddito: non riescono a trovare una sistemazione realmente accessibile ", spiega Helena Giannini, coordinatrice del sindacato studentesco UduMore. "Una stanza di 10-15 metri quadrati nelle zone universitarie va dai 450 euro in su, spesso con utenze escluse. Molti ragazzi sono costretti a lavorare 30-40 ore a settimana per mantenersi, finendo per ritardare gli studi e gravare sulle famiglie". Il mercato è ormai consolidato. Le esperienze dirette di chi cerca un alloggio in città ne confermano la problematicità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it