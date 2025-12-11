Stretta sui visitatori negli Stati Uniti | possibile controllo dei profili social personali degli ultimi 5 anni
Gli Stati Uniti stanno considerando una nuova politica di controllo sui visitatori stranieri, che potrebbe richiedere la condivisione dei profili social degli ultimi cinque anni. Questa misura mira a rafforzare i controlli di sicurezza prima dell’ingresso nel Paese, sollevando discussioni sulla privacy e le implicazioni per i viaggiatori internazionali.
Gli Stati Uniti stanno valutando una nuova stretta sui criteri di ingresso per i visitatori stranieri, che potrebbe includere l'obbligo di fornire la cronologia dei propri profili social degli ultimi cinque anni per ottenere l'autorizzazione a entrare nel Paese. In programma un viaggio negli Usa? Potrebbero arrivare regole più restrittive
