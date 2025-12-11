Stretta sui visitatori negli Stati Uniti | possibile controllo dei profili social personali degli ultimi 5 anni

Ilnotiziario.net | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli Stati Uniti stanno considerando una nuova politica di controllo sui visitatori stranieri, che potrebbe richiedere la condivisione dei profili social degli ultimi cinque anni. Questa misura mira a rafforzare i controlli di sicurezza prima dell’ingresso nel Paese, sollevando discussioni sulla privacy e le implicazioni per i viaggiatori internazionali.

Gli Stati Uniti stanno valutando una nuova stretta sui criteri di ingresso per i visitatori stranieri, che potrebbe includere l’obbligo di fornire la cronologia dei propri profili social degli ultimi cinque anni per ottenere l’autorizzazione a entrare nel Paese. In programma un viaggio negli Usa? Potrebbero arrivare regole più restrittive   La proposta è stata . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

stretta sui visitatori negli stati uniti possibile controllo dei profili social personali degli ultimi 5 anni

© Ilnotiziario.net - Stretta sui visitatori negli Stati Uniti: possibile controllo dei profili social personali degli ultimi 5 anni

Leggi anche: Per entrare negli Stati Uniti i turisti anche italiani dovranno mostrare le attività social degli ultimi 5 anni

Leggi anche: USA proposta shock | i turisti stranieri dovranno mostrare 5 anni di attività social e molto altro per entrare nel Paese

stretta visitatori stati unitiStretta sui visitatori negli Stati Uniti: possibile controllo dei profili social personali degli ultimi 5 anni - Gli Stati Uniti stanno valutando una nuova stretta sui criteri di ingresso per i visitatori stranieri, che potrebbe includere l’obbligo di fornire la ... Lo riporta ilnotiziario.net

stretta visitatori stati unitiStati Uniti, possibile visto “social”: obbligatorio mostrare Instagram e Facebook per entrare nel Paese - Il Customs and Border Protection propone di richiedere a tutti i turisti stranieri gli ultimi cinque anni di attività sui social. Come scrive missionline.it