Stremato e infreddolito viene soccorso e aiutato da Andrea | Ora ha un tetto sotto cui dormire

La vicenda di Michele, anziano di San Marco in Lamis, si è conclusa positivamente grazie all’intervento di Alberto Bergantino. Stremato e infreddolito, l’uomo è stato soccorso e messo in condizioni di ripararsi dal freddo, garantendogli un tetto sotto cui dormire. La storia evidenzia l’importanza della solidarietà e dell’attenzione verso le persone in difficoltà.

Si è risolta a lieto fine la storia di Michele, l'anziano signore di San Marco in Lamis, al quale Alberto Bergantino, ha dato una grossa mano dopo aver incrociato la sera di mercoledì 10 dicembre in evidente difficoltà davanti a una banca. “Era infreddolito, stremato, e senza un posto sicuro dove. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

