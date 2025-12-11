Stremato e infreddolito viene soccorso e aiutato da Alberto | Ora ha un tetto sotto cui dormire

La vicenda di Michele, anziano di San Marco in Lamis, si è conclusa con un lieto fine grazie all'intervento di Alberto Bergantino. Stremato e infreddolito, Michele è stato soccorso e messo al riparo, trovando finalmente un tetto sotto cui dormire. La solidarietà e la prontezza di Alberto hanno fatto la differenza in un momento di grande difficoltà per l'anziano.

Si è risolta a lieto fine la storia di Michele, l'anziano signore di San Marco in Lamis, al quale Alberto Bergantino, ha dato una grossa mano dopo aver incrociato la sera di mercoledì 10 dicembre in evidente difficoltà davanti a una banca. “Era infreddolito, stremato, e senza un posto sicuro dove. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

, … ' In Serbia, un cucciolo minuscolo e stremato aveva trasformato una vecchia scarpa nel suo unico rifugio. Era solo, infreddolito, senza mamma e senza più f - facebook.com Vai su Facebook