Straordinari lavoro notturno premi e trattamento accessorio | le novità in busta paga dal 1° gennaio 2026

A partire dal 1° gennaio 2026, i lavoratori dipendenti con reddito fino a 40mila euro beneficeranno di nuove agevolazioni fiscali su straordinari, lavoro notturno e trattamento accessorio. Questa novità mira a migliorare il trattamento economico dei dipendenti, riconoscendo il valore delle attività svolte fuori dall’orario standard. Ecco le principali modifiche in vigore dal prossimo anno.

Dal 1° gennaio i lavoratori dipendenti con reddito fino a 40mila euro avranno un piccolo vantaggio fiscale per le ore di straordinario o di lavoro notturno e festivo.Nella legge di bilancio è prevista la detassazione, per tutto il 2026, di straordinari, festivi e lavoro notturno. Per queste voci. 🔗 Leggi su Today.it