Straordinari lavoro notturno premi e trattamento accessorio | le novità in busta paga dal 1° gennaio 2026
A partire dal 1° gennaio 2026, i lavoratori dipendenti con reddito fino a 40mila euro beneficeranno di nuove agevolazioni fiscali su straordinari, lavoro notturno e trattamento accessorio. Questa novità mira a migliorare il trattamento economico dei dipendenti, riconoscendo il valore delle attività svolte fuori dall’orario standard. Ecco le principali modifiche in vigore dal prossimo anno.
